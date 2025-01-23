شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

كشف مصدر مطلع لـ«بوابة فيتو» أن النيابة العامة من بين قراراتها التي اتخذتها أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بعرض المتهم على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من الدماء واللحم الذي تناوله من عدمه.

مرتكب جريمة الأقصر يشرب الدماء ويتناول اللحم

وأوضح المصدر أن مقطع فيديو جريمة الأقصر الذي تداول على السوشيال ميديا، أظهر قيام مرتكب جريمة منطقة أبو الجود، بقتل مسن ذبحا بسكين ومن تمثل برأسه في الشارع وأيضا قام يتناول قطعة من لحم الرأس وشرب من الدماء أيضا.

قرارات النيابة العامة في قضية جريمة الأقصر



قررت النيابة العامة أمس الأربعاء، حبس المتهم في حادثة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، وعرضه على الطب النفسي بمركز طبي تابع لمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا، لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وعمل تحاليل مخدرات شاملة، بمستشفى الكرنك الدولى بمدينة الأقصر، للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

قاتل موظف الأقصر بمنطقة أبو الجود في الأقصر

هذا واقدم مهتز نفسيا على إنهاء حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا براس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والتي أمرت نيابة الأقصر العامة بالتصريح بالدفن مساء أمس الخميس.



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى " حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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