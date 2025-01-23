تأييد حكم المؤبد لـ 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثانية مستأنف، بتأييد حكم السجن المؤبد لـ 3 عاطلين، وذلك بعد قبول الحكم المستانف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "بندقيه آلي"، دون ترخيص، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد.ط.ع.ع" و"سامح.ع.س.م" و "محمد.س.س" في القضية رقم ١٨٢٠٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح المركز قليوب والمقيدة برقم ٤٣٩٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، الفوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات..

احالة متهمين بحيازة اسلحة ومخدرات الي المحاكم بالقليوبية

وإستطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا واحرزوا جوهرا مخدرا (الهيروين) و(الحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانون

أوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا واحرزوا سلاح ناري " بندقية آلية " وفرد خرطوش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا واحرزوا سلاح ابيض محدث صوت دون ان يكون مرخصا لهم بذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة ان المتهمين حازوا واحرزوا ذخيرة ( ۱۸ طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الوصف مما لا يجوز حيازتها أو أحرازها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت معلومات وردت الى مباحث مركز شرطة قليوب - بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمين في ذلك سياره فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وتوجه الي مكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبصحبة الشاهد التالي وبتفتيش الأول عثر حوزتة مواد مخدره ومبلغ مالي وهاتف خلوي وبتفتيش الثاني عشر حوزتة مواد مخدره واسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالي وهاتف خلوي وبتفتيش الثالث عثر حوزتة مواد مخدره ومبلغ مالي وكذا عثر بداخل الشقة محل ضبطهم مواد مخدره وعثر بداخل السيارة مواد مخدره وسلاح محدث صوت ومبالغ مالية وعزي قصدهم الإتجار في المواد المخدرة والاسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارته المبالغ المالي حصيلته إتجارهم والهواتف النقالة لترويج المواد المخدرة علي عملاتهم والسيارة للأتنقل بها لترويج المواد المخدرة.

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