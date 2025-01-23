قرارات النيابة في بلاغ إعلامي شهير ضد فرد أمن هدد نجلته

طلبت النيابة العامة في أكتوبر، تحريات المباحث في بلاغ الإعلامي محمد الغيطي ضد فرد أمن اتهمه بتهديد ابنته الفنانة عبر تطبيق "إنستجرام"- بالإيذاء في حال رفضت الزواج منه، كما أمرت النيابة بتحريز هاتف المتهم الذي يحتوي على رسائل التهديد، وحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن المتهم، وهو فرد أمن في الكمبوند محل سكن الإعلامي، قام بإزعاج ابنة الإعلامي عبر "إنستجرام"، وطلب منها الزواج مرفقًا التهديد بالإيذاء في حالة رفضها.

بلاغ ضد فرد أمن

وتلقت مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الغيطي، الذي أكد تضرره من تصرفات فرد الأمن.

وبعد استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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