فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات لضبط المتهمين بإضرام النيران بسيارة شقيق مطرب شهير

نشب حريق فى سيارة ملاكى ملك شقيق مطرب شهير والتهمت النيران محتوياتها، وتم إخمادها بمنطقة الحوامدية، فيما يجرى رجال المباحث التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة وضبط الجناة.

إضرام النيران بسيارة شقيق مطرب شهير



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص ألقوا مادة مشتعلة على سيارة ملاكي، ملك شقيق المطرب “ ع. د ” مما أسفر عن احتراقها.



وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وجارى تحديد وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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