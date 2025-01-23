الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

متهم
متهم

أدلى شقيق طليقة سائق يعمل لدى شقيق الفنان عمرو دياب، المتهم هو واثنان آخران، بإحراق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب، والتي كانت تقف أمام منزل طليق شقيقته باعترافات أمام رجال مباحث الجيزة.

وقال المتهم إنه عندما أقدم على ارتكاب جريمته بإحراق السيارة لم يكن يعلم أن السيارة المحترقة ملك شقيق الفنان عمرو دياب، وأنه قام بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بإلقاء البنزين عليها وأشعلوا النيران فيها انتقاما من السائق بسبب إهانته لشقيقته ورفضه دفع مصروفات لها ولاولادها ورفض دفع نفقتهم المتأخرة عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 أشخاص قاموا بإحراق سيارة شقيق الفنان عمرو دياببدائرة قسم شرطة الحوامدية.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص ألقوا مادة مشتعلة على سيارة ملاكي، ملك شقيق المطرب عمرو دياب، مما أسفر عن احتراقها.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، تلقوا بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، واتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

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الأجهزة الأمنية الفنان عمرو دياب قسم شرطة الحوامدية رجال المباحث

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