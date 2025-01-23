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حوادث

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا، فيتو

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 13 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

 

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين في المنيا 

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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