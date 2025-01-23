الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

تفريغ محادثات رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة

مجدي قفشة
مجدي قفشة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ محادثات الهاتف الخاصة برجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة  تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

 

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