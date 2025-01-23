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حوادث

أول صور لحادث تصادم تريلا بميكروباص ومصرع وإصابة 15 شخصا بالبدرشين

حادث، فيتو
حادث، فيتو

حصلت فيتو على الصور الأولي لحادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث وصلة دهشور فى البدرشين 
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلي وصلة دهشور فى البدرشين  وسقوط التريلا أسفل المريوطية، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 


حادث الطريق الأوسطي اليوم
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريلا بميكروباص وصلة دهشور فى البدرشين وسقوط التريلا أسفل المريوطية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وصلة دهشور فى البدرشين أعلى وصلة دهشور فى البدرشين وصلة دهشور البدرشين

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