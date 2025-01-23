الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سيجارة السبب، انفجار داخل منزل في أطفيح وإصابة 3 أشخاص

حريق منزل، فيتو
حريق منزل، فيتو

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق منزل بمدينة أطفيح، إثر تسريب غاز مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث تبين وجود تسرب غاز من ماسورة في باطن الأرض وتجمع الغاز في إحدى غرف المنزل، وأثناء إشعال أحد المصابين السيجارة تسبب فى حدوث انفجار وأشتعال النيران داخل المنزل.

 

وأضافت التحريات، أنه أثناء قيام  صاحب المنزل برفع الرتش من داخل المنزل برفقة 2 عمال، قام أحدهم بإشعال سيجارة نتج عنها إشعال النيران، وحدوث انفجار هدم جدران المنزل وتحطيم النوافذ، وأصابهم جميعا بحروق من الدرجة الثانية.

 

انفجار داخل منزل بأطفيح

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بسماع دوي انفجار وانبعاث ألسنة اللهب من داخل منزل بمدينة أطفيح، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين وقوع حريق نتيجة تسرب غاز مما أسفر عن إصابة “مصطفى. م” (55 عاما) عامل، و"منير. ك" (60 عاما) نجار، و"محروس. ش" (55 عاما) بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية؛، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلا\ج اللازم.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بالتنسيق مع شركة الغاز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار داخل منزل بأطفيح مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة مدينه اطفيح أطفيح منزل بأطفيح الحماية المدنية بالجيزة

مواد متعلقة

التحقيق في مصرع شخص إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالأزبكية

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة
ads

الأكثر قراءة

تفريغ محادثات رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

تؤدى لانخفاض الرؤية، تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة الكثيفة غدا

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمروى زراعي بالمنوفية

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية بالاتحادية (صور)

الخطيب يستقبل العزاء في المعلق الرياضي ميمي الشربيني بمسجد عمر مكرم (صور)

منوعات

المزيد

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

دعاء ليلة الجمعة للتوفيق والنجاح في الحياة والعمل والزواج

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية