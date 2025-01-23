سيجارة السبب، انفجار داخل منزل في أطفيح وإصابة 3 أشخاص

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل حريق منزل بمدينة أطفيح، إثر تسريب غاز مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث تبين وجود تسرب غاز من ماسورة في باطن الأرض وتجمع الغاز في إحدى غرف المنزل، وأثناء إشعال أحد المصابين السيجارة تسبب فى حدوث انفجار وأشتعال النيران داخل المنزل.

وأضافت التحريات، أنه أثناء قيام صاحب المنزل برفع الرتش من داخل المنزل برفقة 2 عمال، قام أحدهم بإشعال سيجارة نتج عنها إشعال النيران، وحدوث انفجار هدم جدران المنزل وتحطيم النوافذ، وأصابهم جميعا بحروق من الدرجة الثانية.

انفجار داخل منزل بأطفيح

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بسماع دوي انفجار وانبعاث ألسنة اللهب من داخل منزل بمدينة أطفيح، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين وقوع حريق نتيجة تسرب غاز مما أسفر عن إصابة “مصطفى. م” (55 عاما) عامل، و"منير. ك" (60 عاما) نجار، و"محروس. ش" (55 عاما) بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية؛، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلا\ج اللازم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بالتنسيق مع شركة الغاز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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