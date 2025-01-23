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حوادث

حبس شخص بتهمة إدارة أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب في مصر الجديدة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس شخص بتهمة إدارة أكاديمية تعليمية "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين في مصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة  بالقاهرة - للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وضبط المدير المسؤول وعثر على (شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات –شهادات إثبات قيد - كارنيهات للمتدربين - طلبات استخراج شهادات –كتب تعليمية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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