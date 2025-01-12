أخبار الحوادث اليوم: إلغاء حبس البلوجر سوزي الأردنية عامين.. حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته.. محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد علي فهمي والخاص بمحطة مياه أبو عقيل.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عامل لترويج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر.

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بأحالة أوراق تاجر الى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعـدامه بتهمة قتل زوجته لتقديمها قربان للجن لفتح مقبرة أثرية.

قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء وقضت بالغاء حبسها والاكتفاء بتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور والتى يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد للحكم بجلسة ٢٣ مارس المقبل.

قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

تنظر محكمة الجيزة يوم 20 يناير أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، بعد إحالته إلى محكمة الجنح المختصة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عدة حملات أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون مرتكبي وقائع السرقة وحائزي ومتجري المواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى.

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لحل لغز سرقة جهاز حاسب آلي خاص بمعهد الإعدادى الثانوى بطلخا.

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