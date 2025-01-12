الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: إلغاء حبس البلوجر سوزي الأردنية عامين.. حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته.. محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تحويلات مرورية لاستكمال اختبارات ضغوط خط المياه بمحور محمد فهمي بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد علي فهمي والخاص بمحطة مياه أبو عقيل.

الداخلية تنظم قوافل أحوال مدنية متنقلة تستخرج 4993 بطاقة رقم قومى و22308 شهادات مميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

إعلان يقود الشرطة لضبط عامل يروج لبيع قطع أثرية فى أكتوبر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عامل لترويج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر.

قدمها قربانا لفتح مقبرة أثرية، إحالة أوراق تاجر متهم بقتل زوجته للمفتي

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بأحالة أوراق تاجر الى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعـدامه بتهمة قتل زوجته لتقديمها قربان للجن لفتح مقبرة أثرية.

إلغاء حبس البلوجر سوزي الأردنية عامين

قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء وقضت بالغاء حبسها والاكتفاء بتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه

الحكم في وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد 23 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور والتى يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد للحكم بجلسة ٢٣ مارس المقبل.

حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته

قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

موعد أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة

تنظر محكمة الجيزة يوم  20 يناير أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، بعد إحالته إلى محكمة الجنح المختصة

حملة أمنية في المحلة الكبرى بالغربية تضبط 234 ديلر مخدرات و18 لصًّا

شنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عدة حملات أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون مرتكبي وقائع السرقة وحائزي ومتجري المواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى.

جهود لحل لغز سرقة جهاز الحاسب الآلي للمعهد الإعدادي في طلخا بالدقهلية

تكثف  أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لحل لغز سرقة جهاز حاسب آلي خاص بمعهد الإعدادى الثانوى بطلخا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم الإدارة العامة لمرور القاهرة البلوجر سوزي الأردنية متهم بقتل زوجته محاكمة المطرب الشعبي وزارة الداخلية مرتضى منصور مرور القاهرة

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

قرار قضائى فى محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب

تحويلات مرورية لاستكمال اختبارات ضغوط خط المياه بمحور محمد فهمي بالقاهرة

تحرير 34 ألفا و296 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

الداخلية تنظم قوافل أحوال مدنية متنقلة تستخرج 4993 بطاقة رقم قومى و22308 شهادات مميكنة

الداخلية تسقط 8 تشكيلات عصابية ارتكبت جرائم سرقات في 5 محافظات

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

منوعات

المزيد

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية