الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال اختبارات ضغوط خط المياه بمحور محمد فهمي بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد علي فهمي والخاص بمحطة مياه أبو عقيل.

وقال مصدر أمنى ان ذلك سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى: تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبري في الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه مناطق المقطم.

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أما المرحلة الثانية: تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق المقطم اتجاه محور محمد علي فهمي مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق المستحدث الموازي لمسطح الكوبري في الاتجاه القادم من مناطق المقطم اتجاه مناطق محور محمد علي فهمي.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون ليلًا ونهارًا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12 /1 /2025 ولمدة (15 يومًا).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية تحويلات مرورية محور عمر سليمان محمد على فهمي محطة مياة مرور القاهرة

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