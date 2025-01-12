الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

الحكم في وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد 23 مارس

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور والتى يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد للحكم بجلسة ٢٣ مارس المقبل.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

الدعوى تطلب اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد 

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

 

وأعلن المنتج أحمد السبكى عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي.

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