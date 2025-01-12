الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

بدء استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها بتهمة سب والدها على الهواء

سوزي الاردنية، فيتو
سوزي الاردنية، فيتو

بدأت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء.  

وتغيبت البلوجر سوزي الأردنية عن حضور الجلسة. 

وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند “الشارع اللى وراه”، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

اتهام سوزي الأردنية بسب والدها

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

ووجهت النيابة للمتهمة سوزي الأردنية استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة. 

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