حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته

قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

وكانت طليقة لاعب الأهلي السابق أقامت دعوى ضده في وقت سابق، من خلال المحامي معتز الدكر، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.

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