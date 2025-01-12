الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

قرار قضائى فى محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب

قرار قضائى فى محاكمة
قرار قضائى فى محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب

قررت  محكمة ديروط الجزئية،  اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب،  لجلسة  26 يناير الجارى لمناقشة المهندس الفنى.

سائق ميكروباص ديروط المنكوب


كانت النيابة العامة السائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح فى اتهامه بالتسبب فى مصرع 3 أشخاص واصابة آخرين نتيجة سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب بالترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط.

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وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى  إخطارا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب بالترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط، ووجود مصابين ووفيات وأسفر الحادث عن غرق 3 أشخاص من مركز ديروط، وتم تشييع جثامينهم ودفنهم بمسقط رأسهم بديروط.

وتبين من المعاينة والفحص انزلاق السيارة رقم "6252 ي. ص. ج" محملة بالركاب بالترعة الإبراهيمية.

وتمكنت  قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة وجثة لأحد الركاب

وأكد شهود عيان أنه تم إنقاذ 4 أشخاص من ركاب السيارة بينهم طفلتين قبل انزلاقها بالترعة الإبراهيمية.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بـ 25 غطاس للمشاركة في أعمال البحث عن الضحايا بموقع الحادث.

من جهته قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفي، و25 ألف جنيه حال كان المتوفي أحد أفراد الأسرة و5 آلاف جنيه للمصاب وذلك جراء حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه الترعة الإبراهيمية بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة.

وأشار المحافظ إلى إنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى انتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين.

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