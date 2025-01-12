الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة الجيزة يوم  20 يناير أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي المتهم بدهس صغير بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، بعد إحالته إلى محكمة الجنح المختصة

 

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

 

القبض على مطرب شعبى 

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه صغيرا بإمبابة لبيان تعاطي المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر  اللازم بالواقعة.

 

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محكمة الجيزة محاكمة المطرب الشعبي الطب الشرعي
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