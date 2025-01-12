قدمها قربانا لفتح مقبرة أثرية، إحالة أوراق تاجر متهم بقتل زوجته للمفتي

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بأحالة أوراق تاجر الى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعـدامه بتهمة قتل زوجته لتقديمها قربان للجن لفتح مقبرة أثرية.

قدمها قربان لفتح مقبرة أثرية..تاجر يقتل زوجته

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اجهزة الامن بمديرية أمن أسيوط بقيام " محمد. ر " 40 عاما، مقيم بقرية منقباد بقــتل زوجته " مروة. ز " 26 عاما، داخل غرفتها بمسكنهم بمركز أسيوط.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم " يقوم باستخدام أعمال الجن والسحر للعثور على مقابر أثرية وانه يزعم بأنه يستطيع التوصل إلى الأماكن التي يوجد بها آثار ومنذ فترة تعرف على والد المجني عليها بحجة انه يستطيع معالجة نجلته من الأمراض التي تعاني منها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان زعم وجود مقبرة أثرية أسفل منزل والد المجني عليها وبعد فترة تقدم للزواج من المجني عليها " مروة " بحجة معالجتها وان تلك الطريقة يستطيع بها معالجتها وأتم الزواج منها وقام بقـتلها لتقديمها قربان للجن حتى يتمكن من استخراج الآثار.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم احالته للمحاكمة الجنائية وأصدرت المحكمة حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.