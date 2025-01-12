الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

جهود لحل لغز سرقة جهاز الحاسب الآلي للمعهد الإعدادي في طلخا بالدقهلية

امن الدقهلية
امن الدقهلية

تكثف  أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لحل لغز سرقة جهاز حاسب آلي خاص بمعهد الإعدادى الثانوى بطلخا.

سرقة جهاز الحاسب الآلي للمعهد الإعدادى الثانوى بطلخا

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من  مدير المعهد الإعدادي والثانوي الأزهري بنين  بمدينة طلخا باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على كافة بيانات الطلاب ورصد درجات الإمتحان من إحدى غرف الطابق الأرضي بداخل المعهد.

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وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المعهد مكون من أرضي وطابقين ومحاط بسور على مساحة 2000 متر وغياب فرد الأمن الإداري المعين لحراسة المعهد فى الفترة الليلية.

و تحرير المحضر اللازم بالواقعة وكلفت  المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

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