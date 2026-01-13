الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

رعدية ومتوسطة مصحوبة ببرق وهذا موعد وصولها القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية كافة والإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات حرارة على غرار أوروبا، تحذير من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من  مطروح تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية ونشاط الرياح القوية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية