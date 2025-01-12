الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

ضبط 10 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالضواحي في بورسعيد

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الضواحى.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 9 قضايا ضُبط خلالهم 10 متهمين، وبحوزتهم (أكثر من 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية من المواد المخدرة "هيروين، بودر، آيس").

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واعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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