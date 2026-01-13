الثلاثاء 13 يناير 2026
سياسة

بالأسماء، 840 محاميا يخضعون اليوم للمقابلات الشخصية تمهيد للقيد بالجدول العام

نقابة المحامين، فيتو
أعلنت نقابة المحامين، أسماء المحامين، الذي سيخضعون للمقابلات الشخصية، غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لقيدهم بالجدول العام بالنقابة، الذي يبلغ عددهم ٨٤٠ محاميًا.

وعادت النقابة العامة للمحامين، لإجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.

ويضع قانون المحاماة عدة شروط، فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا. كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.


وعلى المستوى العلمي، ألزم القانون المتقدمين بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني أساسًا لا غنى عنه لمزاولة المهنة.

 

وفيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية، غالبًا ما تمتد لسنتين، مقيدًا بجدول تحت التمرين، وذلك من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بقواعده.

 

كما شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة أو استقلالها.

 

