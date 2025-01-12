الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

إعلان يقود الشرطة لضبط عامل يروج لبيع قطع أثرية فى أكتوبر

متهم
متهم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عامل لترويج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر.

إعلان يقود الشرطة لضبط عامل يروج لبيع قطع أثرية فى أكتوبر 

أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه  (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالت أكتوبر)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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