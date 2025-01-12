حملة أمنية في المحلة الكبرى بالغربية تضبط 234 ديلر مخدرات و18 لصًّا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عدة حملات أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون مرتكبي وقائع السرقة وحائزي ومتجري المواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى.

حملة امنية فى الغربية

وأسفرت جهودها عن ضبط 221 قضية اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 234 متهم، وبحوزتهم (أكثر من 1,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة).

كما تم ضبط (18) متهم لقيامهم بإرتكاب (13) واقعة سرقة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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