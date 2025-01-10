أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه جار دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة 10 يناير 2025، بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية حركة السحب الرعدية.

تحرك بالنووي، خطوة أمريكية خطيرة بشأن جرينلاند بعد إعلان ترامب السيطرة عليها

أكد سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين، أن واشنطن تعمل على تعزيز البنية التحتية لقاعدة لها في جرينلاند بعد إعلان ترامب رغبته في السيطرة على الجزيرة.

رحيله مكسب، نجم تشيلسي ينصح ليفربول بالتخلص من محمد صلاح

طالب جيمي فلويد هاسلبانك نجم تشيلسي السابق، نادي ليفربول بالتخلص من الجناح محمد صلاح الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه الدولي المصري.

بعد إعجازه الطبي الجديد، تامر حسني يطالب بإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على أحد ميادين مصر

طالب نجم الجيل الفنان تامر حسني، بإطلاق اسم السير جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، على أحد شوارع أو ميادين مصر، وصنع له تمثال وتكريم إنساني يليق بتاريخه.

أخطرها الأخيرة، صحيفة عبرية تكشف 3 خطوات يمكن لترامب أن يفتح "أبواب الجحيم" على حماس

بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، صرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر من مرة أنه سيفتح “أبواب الجحيم” في الشرق الأوسط إن لم تقم حركة حماس بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة قبل موعد توليه السلطة في العشرين من يناير الجاري.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 27 مسجدا جديدا في 13 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٢٧ مسجدًا اليوم الجمعة ١٠ من يناير ٢٠٢٥م، بمختلف المحافظات، ١٦ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١١ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

أكد رئيس الأوروجواي السابق خوسيه موخيكا والذي لقب بأفقر رئيس في العالم نتيجة أنماط حياته التي تختلف عن جميع رؤوساء العالم، رفضه تلقي المزيد من العلاج من مرض السرطان.

ترامب يعلن عن ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي بوتين

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في لقائه، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال إفريقيا.

محاولة اللحظة الأخيرة، المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم ضد ترامب بقضية "شراء الصمت"

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة، محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مما يتبح استمرار الإجراءات كما هو مقرر صباح الجمعة.

بعد رد الفنانة على منتقدي مشاركتها معه، وصلة غزل من بيومي فؤاد لـ ليلى علوي

قال الفنان بيومي فؤاد:"فرحان وسعيد بالعمل مع نجمة كبيرة على كل المستويات مثل الفنانة ليلى علوي، والتعاون معها في فيلم المستريحة كان مختلف ومميز للغاية".

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

أظهرت صور التقطتها من الفضاء شركة "ماكسار تكنولوجيز"، ما سببته الحرائق المروعة في لوس أنجلوس الأمريكية.

دراسة بريطانية: حصيلة شهداء غزة أعلى بنحو 40 بالمئة من أرقام وزارة الصحة في القطاع

أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية الجمعة بأنّ حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العدوان الإسرائيلي على القطاع هي أعلى بنحو 40 بالمئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

رعد وبرق وأمطار تضرب مدينة مرسى مطروح بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، رعدًا وبرقًا وأمطارًا متوسطة تصاحبها تقلبات في الأحوال الجوية.

تايلور سويفت وريهانا وبيونسيه الأبرز، بيبلبورد تعلن أفضل الفنانين في القرن الـ 21

أعلنت مجلة بيبلبورد قائمتها لأفضل 10 فنانين في القرن الـ 21 من بين 100 فنان، والتي تم تحديدها بناءً على أداء الفنانين في قوائم Billboard 200 وBillboard Hot 100 من عام 2000 حتى 2024.

بائعة الفاكهة، حكاية أرملة حققت حلمها بتربية أبنائها الـ 5 وبناء مسجد على نفقتها في بني سويف

نشر الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف بـ بني سويف، على صفحته الشخصية، حكاية قصة كفاح سيدة «أرملة» متناولًا رحلة كفاحها لتحقيق حلمها بتربية أبنائها الخمسة وبناء مسجد على نفقتها.

بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة" وما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن "تقدمًا حقيقيًّا" يجري إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في وقت يواصل به المفاوضون السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

للأسبوع الثاني، انطلاق سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة اليوم

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة اليوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، ويستمر يومي الجمعة والسبت، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقام أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

غفا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الصف الأمامي خلال مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر الماضي.

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

وثقت طائرة بدون طيار لقطات مروعة لمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي دمرتها حرائق الغابات، حيث حولت ألسنة اللهب كتلًا بأكملها إلى رماد ومع الوقت قد يزداد الأمر سوءًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.