الجمعة 10 يناير 2025
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قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

الحرائق في لوس أنجلوس،
الحرائق في لوس أنجلوس، فيتو

وثقت طائرة بدون طيار لقطات مروعة لمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي دمرتها حرائق الغابات، حيث حولت ألسنة اللهب كتلًا بأكملها إلى رماد ومع الوقت قد يزداد الأمر سوءًا.


وأظهرت اللقطات الجوية المرعبة مناطق شاسعة من لوس أنجلوس التي دمرتها حرائق الغابات، تبدو وكأنها منطقة حرب متفحمة.

وصورت عدسة المسيَّرة حيًّا مهجورًا تمامًا من المنازل وهياكل منهارة مغطاة بالفحم والغبار الدخاني الداكن الناجم عن الحرائق التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإجبار أكثر من 130 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

 

كما أظهرت اللقطات المصورة كتلًا سكنية بأكملها وقد تحولت إلى رماد بسبب الحرائق التي اندلعت في حي باسيفيك باليساديس الفاخر صباح الثلاثاء وألحقت بالفعل أضرارًا بآلاف المباني.

وحذر المسؤولون من أن الرياح المتفاقمة قد تزيد من تأجيج الحرائق الخمسة والتي لم يتم احتواء ثلاثة منها على الإطلاق يوم الخميس، والتهمت النيران بالفعل ما يقرب من 30 ألف فدان (47 ميلًا مربعًا) في مقاطعة لوس أنجلوس.

وتسببت هبات الرياح المرعبة في سانتا آنا التي تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة في اندلاع العديد من الحرائق التي خرجت عن السيطرة مما تسبب في دمار شامل في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت شبكة "ABC" الأمريكية نقلًا عن بيانات من موقع "أكيو ويذر" أن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس تسببت بأضرار تتراوح بين 52 و57 مليار دولار.

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طائرة بدون طيار ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق الغابات اللقطات الجوية المرعبة لوس انجلوس منطقة حرب متفحمة
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