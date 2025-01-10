الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

بائعة الفاكهة، حكاية أرملة حققت حلمها بتربية أبنائها الـ 5 وبناء مسجد على نفقتها في بني سويف

وكيل أوقاف بني سويف
وكيل أوقاف بني سويف والحاجة سعدية اثناء إفتتاح المسجد، فيتو

نشر الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف بـ بني سويف، على صفحته الشخصية، حكاية قصة كفاح سيدة «أرملة» متناولًا رحلة كفاحها لتحقيق حلمها بتربية أبنائها الخمسة وبناء مسجد على نفقتها.

 

وكيل أوقاف بني سويف والحاجة سعدية اثناء إفتتاح المسجد
وكيل أوقاف بني سويف والحاجة سعدية أثناء إفتتاح المسجد

 

حكاية أرملة بني سويف والمسجد

ونشر وكيل أوقاف بني سويف، قائًلا: الحاجة «سعدية عويس سيد» أرملة، من قرية الحماوي بمركز بني سويف، كافحت على مدار خمسة وعشرين عامًا منذ وفاة زوجها لتربية أبنائها الخمسة، لم تنحن أمام قسوة الحياة، بل خرجت كل يوم تحمل الفاكهة لتبيعها في الأسواق، حتى زوّجت أبناءها جميعًا.

 

وتابع: رغم محدودية دخلها، كانت تحمل حلمًا عظيمًا «بناء مسجد على نفقتها الخاصة» اقتطعت من إرثها البسيط «5 قراريط» واشترت أرضًا مجاورة لتصل المساحة إلى 300 متر، كرست كل ما تجنيه من عملها لتشييد «مسجد الرحمة» الذي افُتتح، منذ أيام، بحضور وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مركز بني سويف.

 

تملأ الآنية ليشرب منها المصلون

واختتم: لا تزال الحاجة «سعدية» تملأ الآنية بالماء يوميًا ليشرب منها المصلون، وما زادها هذا العمل إلا إشراقًا بنور الإيمان، إنها حقًا أم مثالية في عيون من عرفوها، قدمت من حياتها مثالًا نادرًا في العطاء والإيثار.

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