أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

أكد رئيس الأوروجواي السابق خوسيه موخيكا والذي لقب بأفقر رئيس في العالم نتيجة أنماط حياته التي تختلف عن جميع رؤوساء العالم، رفضه تلقي المزيد من العلاج من مرض السرطان.



وقال موخيكا لمجلة "بوسكيدا":"أنا أموت.. سرطان المريء يؤثر الآن في كبدي، ولا يوجد شيء يمكن أن يوقفه.. لماذا؟ أنا عجوز وأعاني من مرضين مزمنين".

وأضاف أن جسده لا يتحمل الجراحة أو العلاج الكيميائي. وفي مقابلة صحفية ودع مواطنيه.

ويخطط موخيكا لقضاء أيامه الأخيرة في المزرعة التي عاش فيها خلال فترة ولايته الرئاسية 2010-2015، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل حتى النهاية، تاركا وراءه صورة الشخص المتواضع والمجتهد.

وأصبح تصريح موخيكا البالغ من العمر 89 عامًا أحد أهم الأخبار في أميركا اللاتينية. وتنشر صحف ومجلات البلدان الرائدة أقواله على الصفحات الأولى من الصحف.

الرئيس السابق لأوروجواي معروف على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهو يحظى بالاحترام ليس فقط من قبل السياسيين اليساريين، الذين ينتمي إليهم، ولكن أيضا من قبل الأشخاص ذوي الآراء اليمينية.

ورفض رئيس أوروجواي السابق خوسيه موخيكا، الحصول على أي راتب تقاعدي عن فترة خدمته كعضو في مجلس الشيوخ.

ويطلق على موخيكا لقب "أفقر رئيس في العالم"، حيث كان يعيش دائما في منزله الريفي، حتى عندما كان رئيسا للدولة، ويتبرع براتبه للأعمال الخيرية، ويكتفي بعشره فقط، ومنذ عام 2010 حيث تولى رئاسة البلاد لم يمتلك سوى سيارة فولكسفاغن قديمة نوع "الخنفساء" من طراز عام 1987.

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