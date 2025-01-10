رعد وبرق وأمطار تضرب مدينة مرسى مطروح بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، رعدًا وبرقًا وأمطارًا متوسطة تصاحبها تقلبات في الأحوال الجوية.

والتقطت عدسة "فيتو" صورًا وفيديو للشوارع تظهر البرق وسقوط الأمطار المتوسطة بعد استقرار الطقس الأيام الماضية.

وتفاجأ أهالي مطروح بالرعد والبرق وسقوط الأمطار المتوسطة وذلك بعد استقرار الأحوال الجوية الأيام الماضية.

تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

وتابعت: "تحذر الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بأشعة الشمس خلال فترات النهار، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر".

خريطة سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يؤثر في المنطقة الغربية ما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية غدا وبعد غد على مطروح، وتمتد فرص سقوط الأمطار على باقي المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتصل خفيف الي المحافظات الداخلية".

ولفتت: "المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستكون أكثر تأثرا بسقوط الأمطار غدًا وبعد غد، وتستقر الأحوال الجوية يوم الأحد المقبل".

واختتمت: "فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

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