ذكرى رحيل المذيع الكاجوال شفيع شلبي.. صدفة قادته للظهور على الشاشات.. أشاد بأدائه يوسف إدريس.. أحرج وزير الثقافة أمام الكاميرات.. الزي الرسمي وضعه في مرمى الانتقادات.. وأزمة قلبية تنهي مسيرته

شفيع شلبي، مذيع لامع من الزمن الجميل، له كاريزما خاصة، كسر القواعد بظهوره على الشاشة الصغيرة وهو يقدم نشرة أخبار التاسعة بملابس كاجوال وشعر مجعد، كان يسكن في حلوان ويذهب إلى ماسبيرو بالعجلة التى يضعها على باب ماسبيرو، أيضا عمل بالإخراج التلفزيوني والسينمائي، ورحل في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2021.

ولد عام 1947، تخرج في كلية الزراعة، عمل في بدايته فى الإذاعة وكان أول برامجه "صور بالراديو " ثم قدم بإذاعة الشرق الأوسط ريبورتاج عمل خلاله حلقة ناجحة عن القمامة سمعها الأديب يوسف إدريس فكتب يقول "ياشفيع أنت خلتنى أشاهد القمامة وأشم ريحتها، انتقل شفيع بعدها إلى صوت العرب، ثم إلى البرنامج العام فقدم برنامج "مكاشفة " ويحمل مواجهات مع المسئولين.

مشادة مع وزير الثقافة

ثم انتقل شفيع شلبى إلى التليفزيون ليعمل مذيعا لنشرة التاسعة لمدة عشر سنوات منذ عام 1971، كما قدم برنامج "السهرة الكبرى" الذى استضاف فيه وزير الثقافة وقتئذ يوسف السباعى الذى استاء من أسئلته وحدثت مشادة بينهما جعلت الوزير يختصر الحلقة، وكان أول وآخر حلقة فى البرنامج.

شفيع شلبى

كان شفيع شلبى أول مذيع يطل على الشاشة الصغيرة بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر مجعد، وهو ما جعله عرضة دائما لانتقاد قياداته، بل وتم تحويله للتحقيق مرارا بسبب ظهوره بذلك الشكل رافضا الزي التقليدي لمذيعي تلك الفترة من ناحية الكلاسيكية الشديدة في الأداء والشكل.

استبعاد عن التليفزيون

استبعد شفيع شلبى مع قرارات سبتمبر 1981 إلى هيئة الاستعلامات، وعاد بعد اغتيال السادات، عمل فى الإخراج والكتابة والإنتاج السينمائى والتليفزيونى، من أشهر برامجه "سينما فى علب"، الشارع المصرى، وتم منعه من الظهور على الشاشة بقرار عام 1981 بسبب عدم التزامه بالزي الرسمي على الشاشة.

يقول شفيع شلبى إنه عمل مذيعا بالتليفزيون بالصدفة عندما قابل السيدة همت مصطفى ومعها مذيع آخر فى ممر الإذاعة وقد ركبت أسانسير الإذاعة بالخطأ فاستوقفها وقال لها "مش عاوزين واد مذيع نشرة كويس" فقالوا لى أنت مين وابن مين وتطلع إيه، لكن ثانى يوم طلبونى وأخذونى إلى الاستديو وسمعونى وشافونى أمام الكاميرا وقرروا إنى أصلح للشاشة.

أفلام تسجيلية فى قناة خاصة

بعد خروجه من التليفزيون أسس شفيع شلبى قناة خاصة على اليووتيوب قدم عليها أفلاما تسجيلية من إعداده منها شفيع فى قلب الشارع المصرى، العيد فى الصعيد، تحولات سيوة، الشارع المصرى عبر التاريخ وهو صاحب موسوعة أعلام مصر فى القرن العشرين جمع فيها حواراته مع أدباء عصره لويس عوض ونجيب محفوظ وحسن فتحى ومحمود أمين العالم وخيرى شلبى وحسن فتحى ويوسف إدريس وغيرهم، التمثيل فى بعض الأفلام منها العوامة 70، خلف أسوار الجامعة، علياء والمدينة.

رحيل نتيجة أزمة قلبية

حصل الإعلامى الراحل شفيع شلبى على جائزة أحسن مخرج فى مهرجان القاهرة السينمائى، أصيب بمرض السكر، ورحل نتيجة أزمة قلبية فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2021 عن 73 عاما.

شفيع شلبى

المذيع شفيع شلبى محب للأسفار والرحلات وعرض عليه الهجرة والعمل فى بلاد كثيرة إلا أنه ضد الهجرة والإقامة خارج البلاد ففى مجلة روز اليوسف عام 1973 كتب يقول: أنا ضد أن يترك الإنسان بلده للاستيطان بشكل دائم فى بلد آخر، ضد لعبة القص واللزق، ضد أن انزع نفسى بالمقص من الشارع والبيت والحى والبلد الذى ولدت وتربيت فيه والأصدقاء الذين أحبونى وأحببتهم وسهرنا الليالى فى الشوارع شبانا نتحدث عن آمالنا وأحلامنا للمستقبل فى مصر، لا أتحول إلى طائر من طيور الزينة يعيش فى قفص كاديلاك أو فيلا شيفروليه.

مغرم بالرحلات الداخلية

وأضاف شفيع شلبى: سافرت وعمرى 16 سنة إلى أبو سمبل وأثناء الجامعة وأنا الصيف بالنسبة لى سفر ورحلات محلية كانت تتم بطريقة الاوتوستوب، اركب العربة التى توافق على توصيلى ولو لمسافة عشرة كيلو مترات وأكمل بعد ذلك، وبعد التخرج كانت رحلاتى إلى الخارج وكنت أنوى قضاء عامين فى أمريكا لكن وفاة والدى منعتنى حتى يكبر إخواتى، فقدمت فى وظائف للاذاعة حتى طلبونى للاختبار ونجحت كمذيع فى إذاعة الشعب.

شفيع شلبى قبل الرحيل

وأنا فى الإذاعة كنت أجمع الفلوس وسافرت فى رحلات إلى لبنان وسوريا وفرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا وغيرها وكنت أعود وكأنى قرأت مجموعة ضخمة من الكتب استفدت منها ثقافة على الطبيعة.

