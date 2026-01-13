تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "سانت جيمس بارك"، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

ويعاني مانشستر سيتي من غيابات بالجملة على الجانب الدفاعي بسبب الإصابات، حيث يغيب عن الفريق كل من جفارديول، وروبن دياز، وجون ستونز.

كما يغيب كل من ماتيو كوفاسيتش، وسافينيو، وأوسكار بوب، بينما يشارك عمر مرموش مع منتخب مصر بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي، فيل فودين، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتقام مباراة الإياب بين نادي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 4 فبراير المقبل، مع العلم أن المتأهل سيواجه الفائز من النصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 10-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

بهذه النتيجة، تأهل السيتي الى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي أمام إكسيتير سيتي

الشوط الأول شهد تقدم فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة عن طريق هدفين لماكس ألين ورودري في الدقائق 12 و24، فيما جاء الهدفين الآخرين بنيران صديقة في الدقائق 42، 2+45.

وفي الشوط الثاني سجل السيتي 6 أهداف عن طريق: لويس "هدفين"، سيمينيو، رايندرز، أوريلي وريان ماكيدو.

فيما جاء هدف إكستر سيتي الوحيد عن طريق جورج بيرش.

