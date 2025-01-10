بعد إعجازه الطبي الجديد، تامر حسني يطالب بإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على أحد ميادين مصر

طالب نجم الجيل الفنان تامر حسني، بإطلاق اسم السير جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، على أحد شوارع أو ميادين مصر، وصنع له تمثال وتكريم إنساني يليق بتاريخه.

أسطورة في عالم الطب

وقال تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "للي ميعرفش… أولًا.. وأنا طفل كان عندنا درس في العربي اسمُه مجدي يعقوب عشان كان أول طبيب في العالم يعمل عملية زرع قلب وكانت تقريبًا سنة ١٩٨٠ يعني الراجل ده أسطورة في عالم الطب من سنين كتيره مش من دلوقتِ.. ثانيًا… هذا الرجل الملاك وهب كل حياته لخدمة البشرية عارفين يعني إيه كل حياته لحظة بلحظة لخدمة البشرية لخدمة ولادنا لخدمة الإنسانية لخدمة الطب وكل دكاترة المستقبل".

إعجاز طبي جديد

وأضاف: "النهارده دكتور مجدي يعقوب بيحقق كمان إعجاز طبي جديد بعد ٤٥ سنة من أول إنجاز يعني بصراحه الراجل ده أعظم رمز في العالم للنجاح وفضل ينجح ويتحدى نفسه لحد ما حقق معجزة طبية مفيش ولا دكتور في العالم عملها إلا دكتورنا المصري العربي حاجة تشرف أوي حاجة عظيمة أوي".

واختتم نجم الجيل قائلًا: "الراجل ده لازم يبقى فيه شوارع وميادين باسُمه لازم يبقى ليه تمثال لازم يتعمله أكبر تكريم إنساني في تاريخ مصر والعالم كل الشرف والفخر بإنك مصري عربي".

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