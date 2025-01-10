مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال إفريقيا.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
بتروجت ضد إنبي - 4 مساء - OnTime Sports.
طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساء - OnTime Sports.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
مولودية الجزائر ضد مازيمبي - 9 مساء - beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني
رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو - 10 مساء - beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
نانت ضد موناكو - 8 مساء
أوكسير ضد ليل - 10 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي
لاتسيو ضد كومو - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
أستون فيلا ضد وست هام يونايتد - 10مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الاتفاق ضد الخلود - 4:40 مساء - SSC HD.
الرائد ضد ضمك - 5:05 مساء - SSC HD.
أهلي جدة ضد الشباب - 7 مساء - SSC HD.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
النصر الإماراتي ضد اتحاد كلباء - 3:05 مساء - AD Sports.
البطائح ضد العروبة - 3:05 مساء - AD Sports.
العين ضد شباب الأهلي - 5:45 مساء - AD Sports.
دوري نجوم قطر
أم صلال ضد الريان - 3:15 مساء
الشحانية ضد العربي - 5:30 مساء
الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري ضد اتحاد بسيون - 2:30 مساء
الجونة ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء
إنبي ضد وادي دجلة - 2:30 مساء
البنك الاهلي ضد المصري - 2:30 مساء
الطيران ضد زد -2:30 مساء
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