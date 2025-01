تايلور سويفت وريهانا وبيونسيه الأبرز، بيبلبورد تعلن أفضل الفنانين في القرن الـ 21

أعلنت مجلة بيبلبورد قائمتها لأفضل 10 فنانين في القرن الـ 21 من بين 100 فنان، والتي تم تحديدها بناءً على أداء الفنانين في قوائم Billboard 200 وBillboard Hot 100 من عام 2000 حتى 2024.

وتسلط القائمة الضوء على الأسماء التي برزت على الساحة الموسيقية وأثرت في مجريات الصناعة الموسيقية خلال العقدين الماضيين.

وجاءت القائمة الكاملة لأفضل 10 فنانين في القرن الـ 21 كالتالي:



تايلور سويفت

تُعتبر تايلور سويفت من أكثر الفنانين تأثيرًا في الموسيقى في القرن الـ21. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وتمكنت من التفوق في مختلف الأنواع الموسيقية مثل الكانتري، البوب، والروك. ألبوماتها مثل "Fearless" و"1989" و"Folklore" حققت نجاحات كبيرة، حيث تحققت مبيعات ضخمة، وحصدت العديد من الجوائز. تعتبر سويفت من أكثر الفنانين تأثيرًا ثقافيًا واجتماعيًا، وتتمتع بشعبية واسعة بين جمهور مختلف الأعمار.

دريك

يعتبر دريك واحدًا من أكثر الفنانين نجاحًا في مجال الهيب هوب، وله تأثير كبير على صناعة الموسيقى الحديثة. بدأ مشواره الفني في عام 2009 مع ألبومه "So Far Gone"، الذي جمع بين الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية، وحقق نجاحًا عالميًا. مع ألبومات مثل "Take Care" و"Nothing Was the Same"، أصبح دريك أحد أبرز المغنيين والمُنتجين في العالم، وحصل على العديد من الجوائز.

ريهانا

من خلال صوتها الفريد، استطاعت ريهانا أن تحقق نجاحًا عالميًا بفضل ألبومات مثل "Good Girl Gone Bad" و"Anti". تعتبر ريهانا واحدة من أكثر الفنانين تنوعًا في عالم الموسيقى، حيث تمتد إصداراتها لتشمل البوب، الريغي، والآر أند بي، بالإضافة إلى كونها رائدة في مجال الأزياء والجمال. لقد حققت مبيعات ضخمة وحققت تأثيرًا كبيرًا في الثقافة الشعبية.

بوست مالون

أصبح بوست مالون أحد أبرز النجوم في مجال الموسيقى الحديثة، حيث مزج بين الهيب هوب، البوب، والروك في أغانيه. بدأ مسيرته في 2016 مع أغنيته الشهيرة "White Iverson"، ومن ثم أطلق ألبومات حققت نجاحًا هائلًا مثل "Beer Bongs & Bentleys". يمتاز بوست مالون بأسلوبه الفريد في الدمج بين الأنواع الموسيقية.

إيمينيم

يُعتبر إيمينيم من أعظم فناني الهيب هوب في التاريخ. بدأ مسيرته في أواخر التسعينيات، وأصبح من أشهر فناني الراب في العالم بفضل ألبوماته الشهيرة مثل "The Marshall Mathers LP" و"The Eminem Show". يتمتع إيمينيم بشعبية واسعة بفضل أسلوبه المتميز في الكتابة والمزج بين الحياة الشخصية والمشاعر في أغانيه.

ذا ويكند

بدأ ذا ويكند مسيرته الفنية في 2010 وأصبح واحدًا من أبرز نجوم البوب في السنوات الأخيرة. يعتبر ألبومه "Starboy" و"After Hours" من بين الأكثر نجاحًا، وهو معروف بمزجه الفريد بين البوب، الآر أند بي، والالكترونيكا.

بيونسيه

تُعد بيونسيه واحدة من أكبر الأيقونات في تاريخ الموسيقى، ولديها تأثير كبير على صناعة الموسيقى في جميع أنحاء العالم. بدأت مسيرتها مع فرقة "Destiny's Child" قبل أن تنطلق في مسيرة منفردة ناجحة جدًا. ألبومات مثل "Lemonade" و"Beyoncé" أكسبتها شهرة كبيرة، وحصدت الكثير من الجوائز.

جاستن بيبر

بدأ جاستن بيبر مسيرته الفنية في سن مبكرة، وحقق نجاحًا عالميًا بأغنيته الشهيرة "Baby". يعتبر بيبر من أبرز فناني البوب في العقدين الماضيين، حيث قدم ألبومات ناجحة مثل "Purpose" و"Changes"، كما أصبح له تأثير كبير في ثقافة الشباب.

برونو مارس

يُعد برونو مارس أحد أكثر الفنانين نجاحًا في العصر الحديث، ويمتاز بقدرته على المزج بين عدة أنواع موسيقية مثل البوب، السول، والريذم أند بلوز. ألبوماته مثل "Unorthodox Jukebox" و"24K Magic" حققت مبيعات ضخمة، وهو معروف بأدائه الرائع في الحفلات الحية.

أشر

منذ ظهوره في أواخر التسعينيات، أصبح أشر أحد أبرز فناني آر أند بي في العالم. ألبوماته مثل "Confessions" و"8701" جعلته واحدًا من أعظم المطربين في هذا المجال. أشر مشهور بصوته الرائع وحركاته الراقصة المميزة، وقد أثر في العديد من الفنانين الجدد.

و تعد هذه الأسماء من بين الأبرز في صناعة الموسيقى، حيث استطاعوا التأثير بشكل كبير من خلال أعمالهم التي تجمع بين الإبداع والابتكار، وتمكنوا من الحفاظ على موقعهم في القمة بفضل شعبيتهم الكبيرة وأدائهم الاستثنائي على مختلف المنصات الموسيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.