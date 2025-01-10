رحيله مكسب، نجم تشيلسي ينصح ليفربول بالتخلص من محمد صلاح

طالب جيمي فلويد هاسلبانك نجم تشيلسي السابق، نادي ليفربول بالتخلص من الجناح محمد صلاح الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه الدولي المصري.

ويقدم الجناح البالغ من العمر "32 عامًا" أداءً رائعًا منذ أن تولى أرني سلوت تدريب ليفربول، إذ سجل 21 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة، وألمح صلاح أكثر من مرة إلى أنه أقرب للخروج من البقاء في النادي، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير الإعلامية إلى أن الهداف يرغب في الحصول على عقد مربح للبقاء في "أنفيلد".

جيمي فلويد هاسلبانك نجم تشيلسي

وأشاد جيمي فلويد هاسلبانك بقوة صلاح الذهنية التي جعلته يقدم أفضل المستويات على الرغم من وضع عقده، ومع ذلك أشار إلى أنه يجب أن يتم أخذ عمر صلاح في الاعتبار خلال المفاوضات، لأنه سيبلغ الـ 33 عاما في الصيف.

وقال نجم تشيلسي السابق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: ليس هناك الكثير من اللاعبين مثل صلاح الذين يلعب بمستوى عال في عامه الأخير من عقده، من الواضح أنه يستطيع وضع كل عوامل التشتيت جانبا، أعتقد أن هذا يظهر حقا مدى جودته، وإذا كنت مدربا لليفربول فمن الواضح أنني أريد الاحتفاظ بالثلاثي صلاح وفان دايك وأرنولد.

وأضاف صاحب الـ "52 عاما": لو كنت مالكا لليفربول، كنت لأسمح لصلاح بالرحيل بسبب سنه، سيتعين عليك دفع مبالغ ضخمة ولا أعتقد أنه يمكنك منح لاعب في عمره عقدا لمدة 3 سنوات، من الناحية التجارية هذا غير مستدام وأفضل استثمار لليفربول هو رؤيته يرحل.

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