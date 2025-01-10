لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

جنازة كارتر، غفا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الصف الأمامي خلال مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر الماضي.



وأظهرت لقطات من بث مباشر نشرته قناة "فوكس نيوز" على "يوتيوب"، بايدن وهو يغفو ويستيقظ بشكل دوري ولا يدرك ما يجري حوله.

وأقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق الذي توفي عن عمر ناهز 100 عام، وحضرها جميع رؤساء الولايات المتحدة الأربعة الآخرين الأحياء، بيل كلينتون ودونالد ترامب وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

فاجأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الشارع الأمريكي، بإقباله على مصافحة يد نائبه السابق مايك بنس، ومزاحه مع الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، خلال مراسم جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وأثناء دخول ترامب للصف الثاني من المقاعد في الكاتدرائية، خلال الجنازة، وقف بنس وتصافح الرجلان.

مزاح بين ترامب وأوباما

ويعتبر هذا اللقاء العلني الأول بين ترامب وبنس، منذ 4 سنوات، منذ أن "انقلب" بنس على ترامب، وهاجمه، بسبب فوضى انتخابات 2020.

وجلس ترامب بجانب أوباما في الكنيسة، وشوهدوا وهم يتحدثون مع بعضهم البعض ويبتسمون في محادثة مطولة، قبل أن يضحك أوباما على كلمات مازحة من ترامب.

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