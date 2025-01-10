الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه جار دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

دراسة حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "النهار": "ما زلنا ندرس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ومع الانتهاء من الدراسة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية سيتم الإعلان عنها وتوضيح حجم الزيادة سواء في المرتبات أو المعاشات".

 

توقيت إعلان حزمة الحماية الاجتماعية

وأكد: بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم إعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا يوجد موعد محدد لتطبيقها حتى الاَن وقد يكون قبل شهر رمضان أو توقيت اَخر.
 

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وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

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