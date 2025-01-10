بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة" وما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن "تقدمًا حقيقيًّا" يجري إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في وقت يواصل به المفاوضون السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

وأضاف بايدن: "ما زلت متفائلًا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين"، في إشارة إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

والأربعاء الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأطراف أصبحت قريبة من اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بلينكن في تصريح له من باريس: "نأمل أن نتمكن من إنجازه في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس بايدن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.