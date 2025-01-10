ترامب يعلن عن ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي بوتين

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في لقائه، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء.



وقال ترامب للصحفيين من مقر إقامته في فلوريدا: "إنه (بوتين) يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه".

وفيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، أجاب ترامب بأن هذا الأمر سيتم تحديده لاحقًا.



وكان الرئيس الروسي قد أعرب في ديسمبر الماضي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، عن استعداده لإجراء محادثات مع ترامب، مشيرًا إلى أنه في حال عقد اللقاء، فسيكون لدى الرئيسين الكثير من القضايا لمناقشتها.

من جانبه، أكد ترامب سابقًا أنه على علم باستعداد بوتين للتفاوض، لكنه يرى أن مثل هذه الاتصالات لن تكون ممكنة إلا بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض.



وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أنه لا توجد خطط محددة حاليًا بشأن لقاء بين بوتين وترامب، مضيفًا أن "أي إشارات" من جانب السياسي الأمريكي بشأن هذا اللقاء لم تصل بعد.

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