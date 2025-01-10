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للأسبوع الثاني، انطلاق سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة اليوم

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة اليوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، ويستمر يومي الجمعة والسبت، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقام أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

بعد الإقبال الكبير انطلاق سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وأكد  أن هذا القرار يأتي لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

 تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%

وأوضح "مرزوق" أن السوق يحتوي على عدد من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، المسلى، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، بتخفيضات ملموسة، وتتراوح نسب تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

 

تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

وأضاف محافظ الدقهلية، أن السوق يأتي في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتهم الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

 

سوق اليوم الواحد يستمر على مدار يومي الجمعة المقبلين

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية أن سوق اليوم الواحد والذي يستمر على مدار يومي الجمعة المقبلين، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يأتي بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

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