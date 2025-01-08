أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة

تستضيف القاهرة اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو)

أعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

حذرت هيئة الأرصاد، من ظاهرة جوية مقلقة في طقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، رغم استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

تعرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ لحادث سير مروع، وشقيقته: ادعو له

أعلنت أماني سعيد محفوظ شقيقة الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ مقدم برنامج “العاشرة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، تعرض الأخير لحادث سير بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام.

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر

تعلن البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، اليوم الأربعاء، عددًا من الاكتشافات الأثرية الجديدة في البر الغربي بمحافظة الأقصر.

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا صباح اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الصحة تنصح بالعودة إلى الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروسات التنفسية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة وأستاذ الأمراض الصدرية أن هذه الفترة من موسم الشتاء تزيد إصابات الجهاز التنفسي لكنها لا تثير القلق ولا تمثل خطورة على المريض.

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البنا في مدينة دير البلح فجر اليوم الأربعاء.

حريق هائل في مصنع للقطن بالخانكة والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

نشب حريق هائل في مصنع للقطن بمنطقة العكرشة بالخانكة ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

أقسم بالله ما قصدي، أول تعليق من إمام عاشور بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"

خرج إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، عن صمته بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له خلال احتفاله المثير للجدل في لقاء سموحة.

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة

أكد وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز- آشا أمس الثلاثاء أنّ سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض"، وذلك ردّا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة.

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو)

كشفت الفنانة داليا مصطفى، حقيقة طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة، بعد سؤال أحد متابعيها على “إنستجرام”: هو أنتِ طلبتِ الطلاق الأول".

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع

وصل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى واشنطن يوم الثلاثاء إلى مبنى الكونجرس في إطار حداد لمدة ثلاثة أيام قبل مراسم الجنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم الخميس.

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

قتل جندي إسرائيلي أثناء المعارك في غزة، الثلاثاء، عقب مقتل جنديين آخرين، الإثنين، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الأربعاء، بوفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية ألمت بها.

الأغلى بـ 690 جنيهًا، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة

أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة الجيزة فتح أبواب عدد كبير من المتاحف القومية والفنية مجانًا للجمهور، اليوم الأربعاء، في إطار الاحتفال بيوم الثقافة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كله بالذكاء الاصطناعي، الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب

أعلنت شرطة لاس فيجاس، أمس الثلاثاء، أن الجندي الذي فجر شاحنة "تسلا سايبرتراك" خارج فندق ترامب في لاس فيجاس استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك "تشات جي بي تي" للتخطيط للهجوم.

تعليق مثير من نجم الأهلي على احتفال إمام عاشور بـ"البالونة البيضاء"

انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق احتفال إمام عاشور لاعب الأحمر بالبالونة بعد هدفه في شباك سموحة، مؤكدًا أنه لم يعرف الغرض منه.

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة “أوبك”، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

إدارة بايدن تعتزم إعلان حزمة مساعدات نهائية لأوكرانيا في 9 يناير

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإعلان حزمة المساعدات العسكرية النهائية لكييف يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها لن تغطي الـ4 مليارات المتبقية.

شعري كان هيقع، إنجي المقدم تكشف سر ارتدائها باروكة في وتر حساس (فيديو)

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن مشكلة واجهتها خلال تصوير مسلسل وتر حساس، الأمر الذي دفعها إلى ارتداء الباروكة.

مصطفى فهمي وعدوية والحلفاوي أبرز المكرمين، التفاصيل الكاملة لاحتفالية “يوم الثقافة” اليوم

تستقبل دار الأوبرا المصرية احتفالية "يوم الثقافة"، التي تنظمها وزارة الثقافة في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء 8 يناير، على المسرح الكبير.

اليوم، نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه في قضية شاليمار الشربتلي

تنظر محكمة جنح الجيزة اليوم الأربعاء، جلسة استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

بعد قفزها من الطابق الرابع بلجنة الامتحان، آخر تطورات واقعة طالبة الأزهر بالشرقية (صور)

واقعة مؤسفة شهدتها كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية الساعات الماضية بعدما أقدمت طالبة بالكلية على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بعد ضبطها أثناء محاولة الغش مما أدى إلى سقوطها على طالبتين بالفرقة الرابعة تصادف جلوسهما أسفل النافذة للمراجعة وإصابتهن جميعا بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

ينتظرون 50 ساعة، المستشفيات البريطانية لا تستطيع استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا

أشارت مصادر طبية بريطانية إلى أن مستشفيات البلاد لم تعد قادرة على مواجهة التدفق الموسمي للمصابين بـالأمراض الفيروسية، حيث يضطر المرضى للانتظار في قسم الطوارئ 50 ساعة في بعض الحالات.

جون سينا يعلن اعتزاله مصارعة المحترفين ويكشف عن فرصة أخيرة يسعى لتحقيقها

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والتحديات على حلبة WWE، جاء ظهور جون سينا John Cena في عرض Raw ليعلن رسميًّا بداية جولة اعتزاله، وهو الحدث الذي صادف ظهوره الأول على منصة نتفليكس Netflix يوم الإثنين 6 يناير.

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورًا (فيديو)

حذرت السلطات الأمريكية السكان في أحد أرقى أحياء كاليفورنيا من أن حياتهم معرضة للخطر بشكل مباشر مع انتشار حريق الغابات بسرعة في لوس أنجلوس.

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