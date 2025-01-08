حريق هائل في مصنع للقطن بالخانكة والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

نشب حريق هائل في مصنع للقطن بمنطقة العكرشة بالخانكة ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

حريق في مصنع قطن بمنطقة العكرشة بالخانكة



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع قطن بمنطقة العكرشة بالخانكة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق مصنع قطن بالخانكة، فيتو

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

حريق مصنع قطن بالخانكة،فيتو

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