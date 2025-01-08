الصحة تنصح بالعودة إلى الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروسات التنفسية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة وأستاذ الأمراض الصدرية أن هذه الفترة من موسم الشتاء تزيد إصابات الجهاز التنفسي لكنها لا تثير القلق ولا تمثل خطورة على المريض.



معرفة نوع الالتهاب الفيروسي

وأكد أستاذ أمراض الصدر أن هذه الإصابات لا تستدعي معرفة نوع الالتهاب الفيروسي نتيجة أن جهاز المناع يقضي عليها.

وتابع حديث بأن فيروس HMPV موجود من ٢٠ سنة ويجب اتباع الإجراءات الوقائية للحماية سواء منه أو أى عدوي تنفسية مهمة طوال الوقت، مؤكدًا أن هذه الفيروسات التنفسية تنتقل بالرذاذ والأطفال وكبار السن أكثر عرضة لخطورة الإصابة.

والفيروس الرئوي البشري HMPV، هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

وينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae جنبًا إلى جنب مع فيروس RSV.

هل فيروس HMPV مشابه لفيروس COVID-19؟

فيروس كورونا أو COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس SARS-CoV-2. فيروس HMPV وفيروس SARS-CoV-2 متشابهان في بعض الجوانب منها:

يتسبب كلا الفيروسين في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

وأكدت الأبحاث العلمية أن الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

الأعراض متشابهة وتشمل الأعراض المرتبطة عادةً بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس وهذه هي أيضًا الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19.

كما ينتشر كلا الفيروسين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال إفرازات السعال والعطس والاتصال الشخصي وينتشران عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

طرق العلاج من فيروس HMPV

وأكد الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية أنه لا يوجد علاج محدد أو لقاح لـفيروس HMPV، ويتم العلاج من تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة مثل تناول مسكنات الألم وخوافض الحرارة وشرب سوائل بكميات كافية والالتزام بالراحة.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس HMPV

يمكن أن يسبب فيروس التهاب الرئوي البشري إصابة في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي لدى المرضى من جميع الأعمار

بينما الأطفال الصغار وكبار السن يتطور الفيروس لديهم إلى التهاب القصيبات أو التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

ويمكن للمصابين بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ومرضي ضعف المناعة تجعل الأعراض أكثر حدة.

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