إدارة بايدن تعتزم إعلان حزمة مساعدات نهائية لأوكرانيا في 9 يناير

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإعلان حزمة المساعدات العسكرية النهائية لكييف يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها لن تغطي الـ4 مليارات المتبقية.

وجاء في منشور الوكالة نقلًا عن مصدرين عسكريين رفيعي المستوى: "تخطط إدارة بايدن للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية نهائية كبرى لأوكرانيا وسيتم إعلانها في أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى ألمانيا يوم الخميس المقبل".

وبحسب مصادر الوكالة فإن المبلغ الدقيق للحزمة المخطط لها غير معروف، لكنه "لن يغطي جميع الأموال المتبقية البالغة 4 مليارات دولار التي وافق عليها الكونجرس".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون لديها أكثر من عدة مليارات من الدولارات لتقديمها إلى كييف إذا رأت ذلك ضروريًّا".

ووفقا للوكالة "سيتم توفير الأسلحة الموجودة في الحزمة من المخزون الأمريكي الحالي".

وكان البيت الأبيض قد أفاد في 30 ديسمبر الفائت، بأن بايدن أعلن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لنظام كييف.

ووعد بايدن بأن تواصل الولايات المتحدة، "العمل بلا كلل لتعزيز موقف أوكرانيا في الصراع حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية في يناير 2025"، معبرًا عن ثقته في أن "يتم تمويل النفقات ذات الأولوية".

من جانبها أكدت موسكو مرارا أن الدعم المالي لكييف وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيعرقل مفاوضات التسوية، ولن يساهم سوى في إطالة أمد الصراع، كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لكييف ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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