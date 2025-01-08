شعري كان هيقع، إنجي المقدم تكشف سر ارتدائها باروكة في وتر حساس (فيديو)

إنجي المقدم، كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن مشكلة واجهتها خلال تصوير مسلسل وتر حساس، الأمر الذي دفعها إلى ارتداء الباروكة.

سبب ارتداء إنجي المقدم الباروكة

وقالت إنجي المقدم خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "فيه حاجتين دفعوني إني ألبس باروكة في مسلسل وتر حساس، الأولى إني كنت عايزة لوك مختلف ومش عايزة شعر طويل وأبقى بعيدة كل البعد شكلًا ويكون شعري قصير".

خوف إنجي المقدم من سقوط شعرها في وتر حساس

وتابعت: "كنت خايفة على شعري جدًّا من السقوط لإننا صورنا 45 حلقة في 5 شهور فكان شعري هيقع فحاولت أحافظ عليه قدر الإمكان".



من جانبها أكدت الفنانة هيدي كرم أن الانتقادات التي طالت بطلات وتر حساس في بداية عرض المسلسل، سواء فيما يخص الملابس أم اتهامات بإجراء عمليات تجميل “ والفيلر”، صبَّت في مصلحة العمل لأنها أثارت الفضول لدى الجمهور لمتابعة المسلسل.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" اليوم الثلاثاء: "أكيد التعليقات السلبية ممكن تزعج أي حد، لكن في النهاية صبِّت في مصلحة العمل."

أضافت: "مفيش حد طبيعي ممكن يكون مبسوط من الانتقاد، خصوصًا لو كان شرسًا ويأتي من السوشيال ميديا، حيث يكون النقد أحيانًا جارحًا."

وأوضحت أنها ناقشت هذه الانتقادات مع الفنانة إنجي المقدم، التي قالت بدورها: “في بداية عرض المسلسل، سمعت عن الانتقادات، لكنني بطبيعتي مش بحب أقرأ التعليقات على السوشيال ميديا”.

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