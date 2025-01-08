وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الأربعاء، بوفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية ألمت بها.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصًا كانوا بداخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي لقيت صورته وقتها بردائه الطبي، يقتاده الجنود مكبلا وسط الدمار، موجة استنكار عربية ودولية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه: "منذ اعتقال الدكتور حسام أبو صفية لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية، ونواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية".

ويوم الإثنين الماضي، أكدت منظمة حقوقية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي، يمنع لقاء مدير مستشفى "كمال عدوان" بمحاميه، ويرفض الكشف عن مكانه.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الحقوقية الإسرائيلية في منشور عبر منصة "إكس" إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بلقاء محاميه لتقييم حالته وظروف اعتقاله".

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