الأربعاء 08 يناير 2025
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زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا

زلزال جديد يضرب إثيوبيا،
زلزال جديد يضرب إثيوبيا، فيتو

زلزال إثيوبيا، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا صباح اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


ووقع الزلزال في تمام الساعة 02:53 صباحًا بالتوقيت المحلي، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وفي 4 يناير الجاري ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إثيوبيا حسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، دون ذكر وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة تجاوز عددها 120 زلزالًا، لتحقق عام 2024 رقما قياسيا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.

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