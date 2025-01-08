تعرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ لحادث سير مروع، وشقيقته: ادعو له

الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، أعلنت أماني سعيد محفوظ شقيقة الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ مقدم برنامج “العاشرة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، تعرض الأخير لحادث سير بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام.



وكتبت شقيقة الإعلامي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، منشورا قالت فيه: " تعرض شقيقي د. محمد سعيد محفوظ لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام؛ مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لإجراء جراحة في الوجه".

وطالبت شقيق الإعلامي محمد سعيد محفوظ، متابعيها بالدعاء.



وأضافت أنه شقيقها أصيب بكسر فى العمود الفقري وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة في الجسم، وأنه تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.



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