الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

اسعار السمك
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في سوق العبور للجملة. 

<span style=
اسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في السطور التالية:  

<span style=
اسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 76 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
<span style=
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 95  جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 115 جنيها للكيلو.
<span style=
اسعار السمك

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 115 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
<span style=
اسعار السمك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<span style=
اسعار السمك
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 690 جنيها للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 185 جنيهًا حسب الحجم.
<span style=
اسعار السمك

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<span style=
اسعار السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا
ads

الأكثر قراءة

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو)

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

شهرزاد، اكتشفها رياض السنباطي وأشاد بها السادات وطمع أم كلثوم وراء شهرتها

ينتظرون 50 ساعة، المستشفيات البريطانية لا تستطيع استيعاب تدفق مرضى الإنفلونزا

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو)

أطعمة لتحسين صحة الشعر وتعزيز نموه وتقويته

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

جون سينا يعلن اعتزاله مصارعة المحترفين ويكشف عن فرصة أخيرة يسعى لتحقيقها

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

خطر على المجتمع، كاتب سيرة إيلون ماسك يرجح إصابة الملياردير الأمريكي بالجنون

المزيد

خدمات

المزيد

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية