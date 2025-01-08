بعد قفزها من الطابق الرابع بلجنة الامتحان، آخر تطورات واقعة طالبة الأزهر بالشرقية (صور)

واقعة مؤسفة شهدتها كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية الساعات الماضية بعدما أقدمت طالبة بالكلية على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بعد ضبطها أثناء محاولة الغش مما أدى إلى سقوطها على طالبتين بالفرقة الرابعة تصادف جلوسهما أسفل النافذة للمراجعة وإصابتهن جميعا بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

نيابة الزقازيق تفتح تحقيقًا موسعًا في واقعة إقدام طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على الانتحار

فيما فتحت نيابة مركز الزقازيق العامة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب تحقيقًا موسعًا في الواقعة واستدعت عددًا من الملاحظين والطالبات.

وقررتْ النيابة إعداد تقرير طبي عن حالة الطالبات وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع،فيتو

عميدة الكلية: الطالبة التي حاولت الانتحار بالفرقة الأولى كانت تؤدى الامتحان في مادة النحو والصرف

وكانت الدكتورة امانى هاشم عميدة كلية الدراسات الاسلامية والعربية فرع الزقازيق قد صرحت في وقت سابق، أن الطالبة التي حاولت الانتحار بالفرقة الأولى كانت تؤدي الامتحان في مادة النحو والصرف وأنها ليست من المواد الإضافية السهلة وأثناء ذلك اكتشفت المراقبة باللجنة قيامها بالغش عن طريق المحمول فقامت بسحب الكراسة والمحمول منها لاستبدالها بكراسة أخرى دون تحرير محضر غش لها فسارعت الطالبة بالخروج من اللجنة وإلقاء نفسها من الطابق الرابع لتسقط على الطالبتين دون ذنب لهما.

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع،فيتو1

نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى الزقازيق الجامعى

واشارت العميدة الى انه فوروقوع الحادث تم استدعاء سيارات الإسعاف التى قامت بنقل الطالبات المصابات إلى مستشفى الزقازيق الجامعى حيث تم تشكيل فريق طبى لعلاجهن وتم اسعاف احداهن بعد ثماثلها للشفاء وتمكنها من اداء الامتحان وتخضع الطالبتان للرعاية الفائقة حيث أصيبتا بكسور بالعمود الفقرى وسيتم إجراء جراحات عاجلة لهما.

وأكدت التحريات، أنه لا توجد شبهه جنائية فى الواقعة وقد تطابقت التحريات مع ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالكلية كما أكدت التحريات عدم صعوبة الامتحانات والتى أكدتها جميع الطالبات بعد الاستماع إليهن.

عميدة الدراسات الإسلامية الأزهرية تستقبل الطالبة المصابة في حــــادث إلقاء زميلتها نفسها من أعلى مبنى الكلية

أكدت عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهربالزقازيق بأن الطالبة "يمنى محمد محمود رمضان" المقيدة بالفرقة الرابعة شعبة أصول الدين والتي تمت إصابتها في حادث أمس بالكلية، بعد تلقيها الإسعافات اللازمة بالمستشفي وحضورها للامتحان في الفترة المسائية.

كما استقبلت عميدة الكلية والد الطالبة يمنى والذي حضر للكلية للاطمئنان على ابنته.

وأيضًا استقبلت والد الطالبة التي حاولت الانتحار للتأكد من الواقعة، وتم اطلاعه على كاميرات المراقبة التى وثقت الحـــادث وقام بالدعاء بالشفاء لابنته وللطالبة الثالثة التي ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى.

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع،فيتو1

كما توجهت عميد الكلية وفريق رفيع المستوي لمستشفي الزقازيق الجامعي للاطمئنان على الطالبتين داعين المولى عز وجل لهم بالشفاء العاجل.

اتصال نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بأولياء أمور الطالبتين

اعلنت عميد الكلية حين زيارتها للمستشفى الجامعي مع فريق من الكلية للاطمئنان على الطالبتين والوقوف على آخر التطورات ومتابعة حالتهما الصحية بأن فضيلة ا.د رمضان الصاوي نائب رئيس الجامعة للفرع البحري قام بالاتصال بأولياء الطالبتين للاطمئنان عليهما، واكد فضيلته بأن الجامعة توفر جميع السبل لرعايتهما الصحية.

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع،فيتو2

كما تواصلت ا.د عميد الكلية مع فضيلة ا.د رئيس جامعة الزقازيق ا.د خالد الدرندلي وقد أفاد فضيلته بمتابعته لحالات الطالبتين الصحية وان هناك فريق طبي متميز يقدمون الرعاية الطبية اللازمة لهما.

كما أعربت فضيلتها عن شكرها للقيادات السيادية والأمنية على حسن التعاون وسرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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